Bentornato Cittadella! Gabrielli: "Retrocessione più pesante del previsto. Colpo forte"

Dopo aver perso la propria identità per gran parte della passata stagione, la prima dopo la retrocessione in Serie C, il Cittadella oggi si è pienamente ritrovato. Otto vittorie nelle prime nove giornate di campionato, la prima posizione in solitaria nel Girone A davanti al favoritissimo Brescia, ma soprattutto una nuova solidità e identità sulla quale si è espresso, tramite le colonne de Il Gazzettino il numero uno del club veneto Andrea Gabrielli:

"È stato davvero un avvio travolgente per i nostri colori. Abbiamo costruito una bella squadra, con un buon equilibrio. Se ci avessero indicato subito dopo il Brescia tra i favoriti, sarebbe già stata una bella cosa. Gli addetti ai lavori vedevano nel Cittadella una squadra che poteva puntare alla vittoria del campionato, ma che riuscissimo a inanellare subito sette vittorie consecutive non ci credeva nessuno.

Le scorie di una retrocessione, dopo tanti anni consecutivi in Serie B, per noi sono state più pesanti. La cadetteria era diventata la nostra casa, eravamo la squadra che da più tempo militava nella categoria. Il colpo è stato molto forte. La scelta migliore è stata quella fatta quest’anno, cambiando tantissimo. Abbiamo voltato completamente pagina e siamo ripartiti con decisioni che potevano sembrare un po’ azzardate, come quella dell’allenatore, ma che si sono rivelate decisive. Musso ha grandi capacità nel fare gruppo e sa valorizzare i giocatori, in una rosa che conta tanti volti nuovi".