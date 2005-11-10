Vicenza, Bellemo: "Questo gruppo mi ricorda quello del Como di Fabregas"

Alessandro Bellemo, centrocampista del Vicenza, è stato ospite della trasmissione 'Il Barbiere', in onda su EspansioneTv, e ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul momento della formazione allenata da Fabio Gallo:

“Sono molto contento di essere a Vicenza, una piazza molto seguita in B. C’è un progetto ambizioso con una proprietà forte, ho trovato un gruppo che mi ricorda quello che c’era a Como dove abbiamo vinto il campionato e rivedo in tanti compagni quello che abbiamo vissuto all’epoca. Ci sono dei giovani del vivaio molto interessanti come Sandon, Pellizzari e Alessio, a loro dico sempre che mi sempre che mi aspetto molto perché possono affermarsi nella categoria”

Alessandro Bellemo, la stagione in numeri

Arrivato al LaneRossi questa estate dopo l'esperienza triennale alla Sampdoria (intervallata da un prestito allo Spezia, il classe 1995 finora ha messo a referto tre presenze, tutti da subentrante, contro Virtus Entella, Juve Stabia e Hellas Verona.