Il Como elimina Conte dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Napoli ancora fuori"
Dopo l'addio alla Champions League, il Napoli saluta anche la Coppa Italia. Nei quarti di finale giocati ieri sera al Maradona fa festa il Como, che dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (ad inizio secondo tempo Vergara risponde al rigore realizzato da Baturina) centra la qualificazione nella lotteria degli undici metri, dove risultano decisivi gli errori di Lukaku, Perrone e Lobotka, ipnotizzato da Butez. "Napoli ancora fuori - titola oggi La Gazzetta dello Sport al centro della sua prima pagina -. Il Como in semifinale: ai rigori si regala l'Inter. Conte battuto 8-7, dopo la Champions altra delusione. Alle 21 il Bologna-Lazio ultimo quarto".
Nel taglio basso spicca anche un box dedicato al Derby d'Italia in programma sabato sera tra Inter e Juventus e alla sfida nella sfida in panchina tra Cristian Chivu e Luciano Spalletti, insieme (da giocatore e da allenatore) ai tempi della Roma: "Derby d'Italia. Fischi, vittorie, polemiche. Il feeling Chivu-Spalletti", scrive la rosea.
