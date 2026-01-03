Live TMW Juventus, Spalletti: "Abbiamo giocato una grande partita"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Lecce.

È felice?

"Felice mi rimane difficile, ma tento di non essere devastato dal risultato che è venuto fuori. La felicità è un po' diversa. Nella mia carriera da allenatore mi sono capitate tante cose ma cerco di non molestarmi e pensare solo a quello perchè mi duole. Poi torno a casa e cerco di fare al meglio l'allenamento di domani. Se la Juve gioca tante di queste partite qui, alla fine in fondo avremo un risultato che ci meritiamo. Al di là dell’episodio che non ci va a favore e ci fa perdere punti per strada".

Sulla posizione di McKennie?

"Stasera abbiamo giocato 4-2-3-1 e pensavo di vedervi tutti felici invece siete tristi. McKennie oggi ha fatto l'assaltatore ed è stato premiato perchè sa fare benissimo queste cose. Poi tra i suoi tanti ruoli questo è uno di quelli che fa meglio".

Chi è il rigorista?

"È sempre lo stesso discorso. Quelli che non lo battono potevano sbagliarlo lo stesso. David è un rigorista perchè sa batterli, Locatelli può batterli e anche Yildiz. Poi esiste anche l'emozione perchè batterlo è una responsabilità importante e secondo me l'ha tirato anche bene. Poi se i giocatori hanno concesso a lui di tirare i rigori lo scoprirò domani, ma non vado contro a questa scelta perchè David è un rigorista. Non colpevolizzo questa scelta. Noi dobbiamo fare gol prima perchè nei primi 5' minuti siamo andati lì 4 volte. Il rigore è un episodio, il gol sotto porta è un altro. Abbiamo messo 10/15 palloni dietro l’area piccola… Doveva andare in questa maniera qui. Primi 5 minuti in panchina ci si guardava: David da un metro e mezzo ha preso la gamba del portiere… Son tutti dettagli. Kenan già due volte prende il palo interno e la palla attraversa lo specchio. È da dover accettare, andare avanti, sperando che non si ripercuota nella testa dei giocatori questa non vittoria qui. C’è dietro una grande pressione, una grande emotività, stasera c’era un’atmosfera bellissima. Si erano guadagnati di poter fare una partita così, se l’erano meritata. Io sto con loro, gli dico le stesse cose dette a fine partita e fine primo tempo, analizzando le scelte fatte e i comportamenti avuto. E qualche capriccio che qualche volta vogliamo averlo, facendo scelte che non passano dal visibile e poi si incasina la situazione. Abbiamo giocato una grande partita, non da mettere in prigione chi ha fatto battere il rigore o chi l’ha battuto".

Quanto mancano i gol degli attaccanti?

"Cerchiamo di stargli vicini e proviamo a rincuorarli per evitare che si buttano giù. Non devono perdere l'entusiasmo, perchè questo farà la differenza. Domani facciamo un allenamento importante, saremo un po’ e chiameremo i ragazzi delle giovanili per dare sviluppo vero che si trova anche in partita. Si spezzetta la partita e si va a esercitare le stesse cose di sempre".

David e Cambiaso sentono troppo la pressione?

"È così e la subirebbe chiunque, perchè quando gli stadi sono così pieni loro sentono il morso della pressione. Noi non siamo una squadra di campionissimi ma siamo una squadra che può diventare forte dando continuità a questo tipo di prestazione.. Dobbiamo imparare un po' per volta anche subendo queste situazioni, perchè il carattere è la somma delle cose che ho sbagliato. Io divento esperto perchè so riconoscere le cose che ho sbagliato e che poi ho fatto bene. Si va in questa direzione, sperando dalla prossima di sbagliare meno".