Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare del 26° turno: scalpita Openda, Thuram con Pio

La 26ª giornata prende il via con un netto 3-0 al Mapei tra Sassuolo e Hellas Verona. La partita non lascia scampo agli scaligeri: la squadra di Fabio Grosso sblocca e chiude il risultato in appena 4 minuti grazie al secondo gol consecutivo di Andrea Pinamonti e al raddoppio di Domenico Berardi. Nella ripresa Berardi firma la doppietta personale, scalando la classifica dei marcatori di sempre e superando due leggende rossonere come Andriy Shevchenko e Gianni Rivera, raggiungendo quota 129 gol alla pari con Lautaro Martínez e Roberto Bettega.

Le probabili formazioni

JUVENTUS-COMO - Sabato 21 febbraio, ore 15.00

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Openda, Boga. Allenatore: Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

LECCE-INTER - Sabato 21 febbraio, ore 18.00

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

CAGLIARI-LAZIO - Sabato 21 febbraio, ore 20.45

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Sulemana, Adopo, Idrissi; Kiliçsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.

GENOA-TORINO - Domenica 22 febbraio, ore 12.30

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Zapata. Allenatore: Baroni.

ATALANTA-NAPOLI - Domenica 22 febbraio, ore 15.00

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

MILAN-PARMA - Domenica 22 febbraio, ore 18.00

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

ROMA-CREMONESE - Domenica 22 febbraio, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA-PISA - Lunedì 23 febbraio, ore 18.30

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Cavalletto (Vanoli squalificato).

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.