Juventus, Spalletti blinda Perin e costruisce la difesa attorno a Bremer

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Lecce. Per questo match, Luciano Spalletti conta di ritrovare Francisco Conceicao. Il numero 7 bianconero, però, ieri ha lavorato ancora a parte ma conta di recuperare dal fastidio muscolare accusato contro la Roma. Conceicao ha saltato il match contro il Pisa con la speranza di tornare contro il Lecce. Chiaramente, vista l’importanza del giocatore, la Juventus non correrà nessun rischio e lo convocherà solo se sarà al meglio. Anche perché, dopo la gara contro il Lecce, la Juventus avrà la sfida del 6 gennaio contro il Sassuolo. Anche Cabal ha lavorato a parte, ma il numero 32 bianconero va verso il forfait. Il colombiano ha accusato un fastidio muscolare prima della sfida contro la Roma e per lui si predica massima prudenza.

Bremer lavora per tornare al top della forma.

Da qualche settimana Gleison Bremer è tornato a disposizione della Juventus dopo l’operazione al menisco. Il brasiliano ha giocato una ventina di minuti contro il Bologna, circa un’ora contro la Roma e tutta la partita contro il Pisa. Spalletti lo ha fatto rientrare in modo graduale, anche perché dal punto di vista fisico Bremer non può ancora essere al top. Il numero 3 bianconero sta lavorando al meglio per tornare al 100% dal punto di vista atletico. Ma il brasiliano, per sopperire a una forma fisica non ottimale, cura ogni minimo dettaglio. Bremer, con l’aiuto dei match analyst, analizza nei particolari i suoi diretti avversari in modo da poter anticipare ogni loro mossa. Questo gli permette di essere altamente performante nonostante non sia al top a livello fisico. Il ritorno di Bremer è particolarmente importante per la Juventus non solo per blindare la difesa, ma anche a livello di spogliatoio. Il brasiliano è uno dei leader del gruppo e la sua presenza è determinante nell’aiutare la squadra nelle fasi critiche delle partite. Adesso per la Juventus inizia un periodo intenso di partite e Spalletti dovrà essere abile a gestire Bremer, che avrà bisogno anche di qualche momento di riposo.

Perin resta alla Juventus.

In questi giorni si è parlato molto di un possibile addio di Mattia Perin alla Juventus. Il secondo portiere bianconero è stato molto tentato dalla possibilità di tornare al Genoa. De Rossi lo voleva per portare esperienza ai rossoblù. Il Genoa ha così presentato un’offerta alla Juventus e tra le parti ballava circa un milione. Ma alla fine il club bianconero ha deciso di rifiutare la proposta del club ligure. Le ragioni della Juventus sono molteplici e riguardano la ricerca di un nuovo portiere e soprattuto le liste Champions. Infatti, in caso di cessione di Perin, i bianconeri non potrebbero cambiare la lista europea dei calciatori utilizzabili. Anche perché Pinsoglio è ancora fermo ai box e di fatto ci sarebbe il solo Di Gregorio e i portieri della Next Gen. Perciò la Juventus ha preferito tenere Perin che inoltre è anche considerato un uomo prezioso nello spogliatoio. Per tutti questi fattori alla fine la dirigenza juventina ha deciso di respingere l’assalto del Genoa per il portiere di Latina.