Sampdoria, è il greco Mitoglou il rinforzo per la difesa. Sarà a disposizione da inizio gennaio

La Sampdoria avrebbe chiuso per il primo rinforzo difensivo di questo mercato di riparazione: si tratta del greco Gerasimos Mitoglou, centrale classe ‘99 che è attualmente fuori rosa all’AEK Atene dove ha collezionato 77 presenze e cinque reti dal 2021 a oggi. Si tratta di un calciatore dal fisico imponente, 195 centrimetri, come il fratello Konstantinos che in passato è stato visto anche in Italia con la maglia dell’Olimpia Milano di basket.

Il greco, come riporta l’edizione genovese de La Repubblica, dovrebbe sbarcare in città a inizio anno per essere già a disposizione per la ripresa degli allenamenti - assieme, sperano i blucerchiati a Matteo Brunori e Salvatore Esposito - anche se visto il lungo stop sarà sottoposto ad accurate valutazioni ed esami per la sua condizione fisica.

Mitoglou è descritto come uno specialista della marcatura, non velocissimo seppur con una buona accelerazione e forte sui palloni alti. Quando ha giocato è stato schierato dal tecnico Matyas Almeida come centrale mancino in una linea a quattro, ma nella difesa a tre potrebbe rivestire il ruolo di centrale con lo spostamento di Abildgaard sul centro-sinistra dove potrebbe avere maggiore libertà in fase di impostazione visto anche che il suo ruolo d’origine è quello di centrocampista centrale.