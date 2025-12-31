Fiorentina, Dodo sul mercato ma il brasiliano non verrà svenduto: servono 15 milioni

Il calo accusato da Dodo nei primi mesi di questa nuova stagione è evidente: la scarsa attenzione e la superficialità mostrate in occasioni critiche, come il gol subito a Parma, hanno sollevato seri interrogativi. Del terzino che rappresentava un plus soltanto qualche tempo fa è rimasto poco, e la società ora riflette in ottica gennaio: Paratici parlerà con il giocatore e l’agente per capire le loro intenzioni.

Il brasiliano resta uno dei sacrificabili, ma non sarà svenduto: la base d’asta è fissata a 15 milioni di euro. Una cifra distante dai 25 chiesti in estate, ma ritenuta idonea per compensare l'investimento di 18 milioni del 2022, tenendo conto della svalutazione tecnica. L’idea di Paratici è quella di incontrare calciatore e agente per capirne le motivazioni e le prospettive di rinnovo, ma tra i big capaci di generare un "tesoretto", Dodo è quello con il punto interrogativo più grande, evidenzia Repubblica.

Il rapporto tra il terzino e la Fiorentina è scivolato dall'amore al gelo. Nel 2024, la società aveva proposto un rinnovo (l'attuale contratto scade nel 2027) che sembrava assecondare ogni richiesta, ma l'entourage non ha mai risposto positivamente. Sul fronte acquirenti, l'Inter sembra essersi raffreddata grazie alle prestazioni di Luis Henrique e Diouf. Restano però vigili Juventus e Roma, oltre al mercato estero. Contro la Cremonese, Dodo sarà regolarmente al suo posto.