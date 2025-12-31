Calvarese: "C'è poca fiducia negli arbitri. Incredibile che Irrati e Valeri siano all'estero"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e ora commentatore, parla a Repubblica delle recenti dichiarazioni di Rocchi, in risposta al comunicato della Lazio: "Rocchi è il designatore da 5 anni, e come un allenatore ha le sue responsabilità per il rendimento della propria squadra, e credo con forza che sia sbagliatissimo personalizzare la questione arbitrale e prendersela con i singoli arbitri, sostenendo che siano incapaci. Sono selezionati fra migliaia di aspiranti".

In merito alla composizione della squadra dei VAR, Calvarese ha espresso stupore per il fatto che figure di eccellenza come Irrati e Valeri siano attualmente impegnate all'estero — il primo come docente presso la FIFA e il secondo come designatore in Grecia — sottolineando la necessità di agire tempestivamente per riportarli in Italia.

Alla provocazione sul fatto che tali professionisti possano aver scelto l'estero per fuggire alle pressioni del nostro calcio, ha risposto confermando che, sebbene ciò sia scontato, la vera responsabilità risiede nell'AIA, rea di averli lasciati partire. Ha infine concluso sostenendo che il divario tra la Premier League e la Serie A sia alimentato anche dalla scarsa fiducia che il pubblico ripone nella regolarità del campionato italiano.