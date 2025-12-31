Roma, la Premier mette gli occhi su Ziolkowski ma per il club è incedibile. Mentre Ferguson...

In casa Roma il mercato torna prepotentemente di attualità dopo la fine delle ostilità per il 2025 e l'inizio ufficiale delle trattative che è dietro l'angolo: si è parlato tanto di Evan Ferguson nelle ultime settimane e il suo destino non è cambiato, nonostante i quattro gol messi a segno nell'ultimo mese. Il rapporto con Gasperini non decolla e l'ipotesi di un ritorno al Brighton si fa sempre più concreta.

Il Verona continua il suo pressing per assicurarsi Tommaso Baldanzi, ma sul giocatore resta vigile anche il Pisa. Durante i colloqui con i gialloblù, il ds Massara ha discusso anche di Giovane, che rimane però un obiettivo prioritario per la sessione estiva di giugno. A gestire questo complesso intreccio di mercato è il procuratore Giuseppe Riso, agente di entrambi i calciatori.

Una curiosità emerge dalla sfida di lunedì all'Olimpico: in tribuna erano presenti alcuni intermediari di club della Premier League, arrivati appositamente per visionare da vicino Jan Ziolkowski. La posizione della Roma, tuttavia, è stata categorica: il difensore è considerato assolutamente incedibile.