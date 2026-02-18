Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così della partita persa 5-2 contro il Galatasaray: "Abbiamo fatto 2-3 passi indietro, non siamo stati bravi a giocare. In inferiorità numerica abbiamo provato a gestire alcune fasi di gioco, ma lo abbiamo fatto in un modo e in una zona del campo sbagliata. Abbiamo completato la ricerca di fare qualcosa, ma l'abbiamo fatta male".

Come commenta i gol presi?

"Abbiamo preso 3 dei 5 gol dove ci sono state interpretazioni che hanno creato difficoltà".

Locatelli ha detto che eravate scarichi e non potete permettervelo.

"Questa cosa va sempre a prendere per i capelli la personalità e il carattere che abbiamo. Queste partite ti smascherano, siamo stati smascherati, siamo tornati un po' indietro e bisogna per forza reagire".

Come si rimonta questo ko?

"Solo in una maniera, riuscendo a rimontare. Bisogna stare attenti, hanno contropiedisti e gente veloce davanti. Bisogna mantenerla sempre in equilibrio tatticamente".

È preoccupato?

"Sono preoccupato se vedo i miei calciatori che non fanno le cose corrette, se vedo la ricerca giusta e vedo che hanno la personalità giusta no. Stasera (ieri, ndr) abbiamo fatto 3 passi indietro".

Come sta Bremer?

"Va valutato bene".