TMW Radio Colantuono: "La Juve inizia ad assomigliare alla prima Roma di Spalletti"

Mister Stefano Colantuono è stato ospite di Maracanà, in onda su TMW Radio.

Credi nelle possibili dimissioni di Gasperini?

"Gli allenatori non sono mai soddisfatti, ma francamente non ci credo. Il mercato è sempre molto complicato, ma fa parte del gioco. Certo, ieri hanno fattto gol tutti e due gli attaccanti, che magari potrebbero aver lenito le richieste di Gasperini. Ad ogni modo rispetto alle altre qualche problema in attacco c'è se si vuole fare un certo tipo di campionato. Penso comunque che qualcuno arriverà".

In generale che ti aspetti dalle romane?

"Roma e Lazio sono partite con obiettivi diversi, con i biancocelesti che puntano ad un piazzamento europeo, mentre i giallorossi hanno qualche ambizione in più e vogliono puntare la Champions. Quando entreremo nel vivo del campionato a primavera, con la classifica che andrà delineandosi, tutto tornerà alla normalità. Ora c'è un po' più di caos perche c'è il mercato e i due allenatori vorrebbero aumentare il potenziale".

Ieri Roma, Juventus e Como hanno vinto. Quale sta dando le risposte piu importanti?

"Nella Juventus si stanno vedendo i frutti del lavoro di Spalletti. Mi sembra di rivedere quella Roma del primo periodo del tecnico certaldino. Il Como poi è la vera sorpresa, anche se ha speso quello che ha speso. Anche qui c'è un tecnico bravo, così come nella Roma. Se dovessero garantire a Gasperini qualche innesto si può puntare in alto".

Fra David, Ferguson e Dovbyk chi preferiresti in una tua squadra?

"Oggi andrei più su quelli della Roma. Dico Ferguson però".