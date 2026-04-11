Live TMW Juventus, Spalletti: "Complimenti ai ragazzi. Terzo posto? Giusto provarci"

22:44 – Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:25 - Comincia la conferenza di Spalletti

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. La Juventus nella ripresa ha giocato di squadra ed è stata molto ordinata anche nelle individualità. Fare peggio della prima mezz'ora era difficile (risata ndr.). Poi abbiamo avuto qualche infortunato e diventa un problema considerando il calendario abbastanza intenso. Faccio i complimenti ai ragazzi".

Cosa è successo a Yildiz e quanto può servire una vittoria di questo tipo?

"Ha avuto qualche infiammazione, ma è successo anche ad altri come Kelly e Thuram. Una vittoria come questa può essere per certi versi una "vittoria di qualità" nel saper vincere anche gare di questo tipo: capitato spesso di vedere una Juve magari più bella, ma che non è riuscita a vincere. L'Atalanta è una squadra che attacca e anche oggi si è visto. Tuttavia abbiamo gestito bene la loro fase offensiva, e non bisogna sottovalutare che certe difficoltà di stasera sono date dalla forza dell'Atalanta stessa".

La Juve può prendere anche il Milan?

"Giusto farsi un pensierino. Tuttavia ci aspettano partite difficilissimi visto che abbiamo un calendario importante: per esempio c'è il Bologna che ha ritrovato sicuramente entusiasmo. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco. Purtroppo la Juve ha lasciato troppi punti per strada, e noi dobbiamo recuperarli in questo rush finale".

Che volto ha mostrato questa Juve?

"Fare risultato dimostrando personalità ti può portare a compiere grandi risultati. Le vittorie aiutano molto, e se serve anche la sostanza indipendentemente dal gioco, va bene anche così".

23:33 - Termina la conferenza di Spalletti