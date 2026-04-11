Juventus, Spalletti: "Yildiz, Conceicao e Thuram avevano problemini, vittoria che vale molto"

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta dai suoi contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni.

Non soffrire qui è impossibile. Meglio nel secondo tempo?

"La prima mezz'ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi, si partiva sempre in ritardo, non salivamo con la linea difensiva, con errori in impostazioni, nelle triangolazioni, nei controlli. Niente. Abbiamo sofferto, siamo stati costretti alla fase difensiva. Il secondo tempo è stata un'altra cosa, abbiamo giocato alla pari. Ma altre volte ci è successo spesso di aver giocato meglio e di non aver vinto, stavolta è ribaltata e ci prendiamo il vantaggio".

Questa vittoria vale di più?

"Effettivamente sono partite che valgono molto, purtroppo non ci siamo arrivati benissimo. Yildiz aveva questo problemino, Conceicao aveva un altro problemino, io ho scelto di farli giocare perché privarsi di giocatori così è difficile. E sono stati un po' sottolivello. Yildiz ha fatto fatica, Thuram aveva un problemino, Conceicao si è dato da fare, ha fatto grandi cose. All'inizio spingevamo troppo su Holm e Conceicao era costretto a giocare troppo dentro al campo e non riusciva ad andare nell'uno contro uno. Nel secondo tempo è stata un'altra partita".

Avanzando le cose sono andate meglio?

"Sì, in Coppa Italia l'abbiamo pagata troppo cara, stasera non riuscendo a gestire palla loro ti portano un po' in giro per il campo, da destra a sinistra, ti costringono ad abbassarti. Siamo stati poco bravi nel trovare le misure. Si sale poco con la linea difensiva, rimanendo lunghi subiamo giocate dentro che ti tagliano in due".

I riferimenti e le marcature preventive sono così importanti?

"Ora sì, c'è la tendenza ad andare uomo su uomo, ma quando fai questa scelta se salta un tempo di marcatura salta il banco, ora il possesso palla non conta più niente, ci vuole fisico, personalità per questi duelli, l'Atalanta all'inizio era molto più dentro i ritmi della gara, noi trovavamo poche giocate".