Juventus, Spalletti: "Dal dialogo con la squadra buone cose, vogliamo metterle in pratica"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro il Rennes.

Che risposta vuole vedere dal campo?

"ogni giorno produce roba nella testa delle persone. Ci si incontra e ci si scontra spesso, poi la sera si fa pulito sennò il giorno dopo la testa riproduce altra roba e diventa difficile gestirle tutte. Speriamo di aver fatto un po' di pulito, si va a giocare la prossima partita e mi aspetto una reazione in base a quello che è venuto fuori dal dialogo con loro: mi hanno detto delle cose e molte mi sono piaciute, speriamo di metterle in pratica".

Difesa a tre: indicazione per il futuro?

"Il campo racconta sempre la verità. Dobbiamo stare attenti alle caratteristiche dei giocatori e metterli in campo cercando di aiutare le loro qualità. Nessuno è così folle da mettere Zhegrova terzino destro: il sistema deve combaciare con le qualità dei giocatori in campo".

Quanto tempo ci vuole per capire se gli undici insieme valgono di più della somma delle individualità?

"Vanno prese delle decisioni di squadra: a che livello di pressa, quando si va ad affrontare un giocatore e quanto, così come altre scelte. Son tutti temi che vanno esplorati durante gli allenamenti, per non andare in campo senza criterio. Ci sono giocatori più disponibili al sacrificio e giocatori più imprevedibili: bisogna trovare equilibrio e poi viene fuori una squadra di livello più alto o più basso. La fiducia fa la differenza, perché la maglia pesa e la gente non è contenta. Ci siamo anche autofischiati dentro lo spogliatoio: non siamo contenti e le difficoltà ti mettono il dubbio su che giocatore diventi quando arrivano. Oggi andremo a vedere".

Pesa anche la panchina?

"La panchina scotta fin da dopo una settimana, tutti quelli intorno ne fanno saltare tante. Quelli contro sono più di quelli a favore in ogni situazione, è sempre stato così per me. Io voglio sempre ricominciare, trovate pane per i dentini".