Spalletti si aggrappa a Kolo e Woltemade: il 3-5-2 per uscire dalla crisi

La Juventus, oggi, sfiderà il Rennes nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Alla vigilia del match Randal Kolo Muani ha raccontato come sono stati questi giorni per i bianconeri dopo il ko contro la Lazio: "Abbiamo vissuto una partita complicata con la Lazio ma è bello poter giocare subito per andare avanti. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per fare bene domani". Il francese ha poi rivelato che capitan Bremer ci ha tenuto a spronare la Juventus a fare meglio: "Il capitano ha parlato dopo la partita, c’era un po’ di tensione ma abbiamo discusso e parlato nello spogliatoio. Dovevamo dirci le cose, è stata una discussione costruttiva. Noi sul campo dobbiamo dimostrare ciò di cui siamo in grado e seguire il mister. Come una famiglia ci si parla in maniera chiara e tutto è andato nella direzione giusta". Infine Kolo Muani ha sottolineato di sentire la fiducia di Spalletti: "Lui mi ha sempre dato tanto consigli. In questo mondo è importante sentire la fiducia. Il mister ci stimola per andare oltre i nostri limiti".

Spalletti sente la fiducia della squadra

Spalletti, ieri, ha presentato la gara contro il Rennes ma non ha potuto fare a meno di tornare su quanto accaduto contro la Lazio: "Sente la fiducia della squadra? Io si e ho la sensazione che i ragazzi siano dentro i discorsi che si fanno. Per esempio nell’ultima riunione li ho fatti parlare e cercato di acquisire il massimo delle informazioni per poterli poi aiutare a non ridurre il loro livello in maniera, per certi versi, sorprendente durante le partite. Ho avuto la conferma di quella che è la serietà, l’onestà, il loro pensiero. Si sono resi tutti disponibili a mettere più cose dentro alla partita, inserire quelle variabili che possono farci ritornare al livello più importante, al livello massimo a disposizione". Il tecnico di Certaldo ha poi annunciato che oggi schiererà insieme dal primo minuto Kolo Muani e Woltemade: "Domani (oggi, ndr) giocano Kolo Muani e Woltemade". Infine, Spalletti ha spiegato cosa dovrà fare la Juventus per uscire dalla crisi: "Da me dipende tutto perché sono io che scelgo come si sta in campo, la formazione e la tattica della partita. Poi la partita prende una forma e a volta non sempre va come ti immagini. Poi la partita si sviluppa dentro al campo, prende una forma che non sempre prevedi. Lì ci va messo dentro il ragionamento di squadra e la percezione di squadra, quella di cui abbiamo parlato sempre. Le cose fisse si vedono, poi dipende dalla capacità di anticipazione, di andare a prevedere".

Juventus, le probabili scelte di Spalletti contro il Rennes

La Juventus si prepara ad affrontare il Rennes nella gara valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. I bianconeri puntano a ottenere un risultato importante per proseguire al meglio il proprio cammino europeo.Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Vicario tra i pali. Il portiere sarà chiamato a guidare il reparto arretrato e a garantire sicurezza alla squadra. In difesa, spazio a Gatti, Bremer e Kelly, pronti a comporre il terzetto davanti all'estremo difensore bianconero. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Celik e Cambiaso, con il compito di garantire equilibrio e spinta offensiva. A centrocampo, invece, Koopmeiners, Douglas Luiz e McKennie potrebbero partire dal primo minuto. Il reparto sarà fondamentale per gestire il possesso palla e provare a dettare i ritmi della partita. In avanti, infine, la coppia titolare sarà formata da Woltemade e Kolo Muani. I due attaccanti avranno il compito di mettere in difficoltà la difesa avversaria e sfruttare le occasioni da gol. La formazione resta comunque da confermare ufficialmente, con Spalletti che scioglierà gli ultimi dubbi prima del fischio d'inizio.