In Europa League è una Juventus più convincente: subito 1-0 sul Rennes, segna Celik
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:51Serie A
autore Dimitri Conti
22.10.2026 18:51Serie A
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Juventus in vantaggio al 5', Zeki Celik segna l'1-0 contro il Rennes nel match della 3^ giornata di Europa League. Azione verticale dei bianconeri, con Woltemade che viene incontro e apre lo spazio da attaccare per il terzino ex Roma, servito con i tempi giusti sulla corsa. Arrivato davanti a Samba, il turco incrocia in diagonale e non lascia scampo al portiere dei francesi.
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