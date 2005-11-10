Il Rennes riprende la Juventus in dieci minuti: al vantaggio di Celik risponde Al-Taamari
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Dimitri Conti
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Oggi alle 19:01Serie A
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22.10.2026 19:01Serie A
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Il Rennes risponde in dieci minuti al vantaggio della Juventus e segna l'1-1 al 15' con Musa Al Taamari. Azione rapidissima e tagliente dei francesi: Nagida si accentra e da sinistra crossa sul palo lontano, dove si sgancia Reynolds e fa sponda di testa al centro dell'area per Al Tamari, abile ad anticipare Gatti e a battere Vicario da distanza ravvicinata. Tutto da rifare dunque per i bianconeri.
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