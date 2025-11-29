Juventus, Spalletti: "Entrati in campo timidi, poi vittoria meritata"

Alla prima vittoria davanti ai propri tifosi in campionato, Luciano Spalletti ha commentato il match disputato dalla sua Juventus contro il Cagliari ai microfoni di DAZN: "Siamo entrati in campo timidi, abbiamo fatto delle cose scolastiche. Ci si aspetta cose migliori dai giocatori che abbiamo in rosa e anche dall'allenatore. Poi perdi una palla impossibile da perdere, li fai segnare e poi siamo andati ad acchiappare situazioni a livello Juve e Yildiz, come ho già detto, è quello che ha l'intuizione che spacca la partita. La squadra, dopo il gol ha iniziato a giocare, è arrivata minacciosa vicino l'area di rigore, poi non siamo stati cattivi nel concretizzare le azioni create. Vero che il Cagliari ha fatto una partita importante, se poi dovevano concretizzare quelle due volte in cui sono arrivati in porta... noi dovevamo farne 14, la partita è vinta meritatamente. Se non fai gol in quelle situazioni, gli altri prendono coraggio e provano a guadagnarci".

Yildiz è stato decisivo.

"Lui ha la qualità del campione, dal nulla ti crea la vittoria di una partita. Il modulo parte proprio dal lasciarlo libero, per non delegarlo sulla fascia o sotto punta. Quella via di mezzo del 2 o 1 dietro la punta serve proprio per questo. Sa quando fare il tocco in più, deve ancora migliorare sulla decisioni finali ma siamo sicuramente sulla strada giusta, siamo su livello extra-top".

Prossima gara a Napoli?

"Me lo immagino rispetto alla felicità che avrò entrando in quello stadio. Per me sarà facile, non so come si comporterà la tifoseria".

Vlahovic come sta?

"Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l'abbiamo pulito alla prossima in casa. Non l'abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l'impatto giusto e, andando a vuoto, con l'escursione della gamba e la incrocia e sente subito tirare. Se avesse trovato l'impatto cercato, non si sarebbe fatto male".