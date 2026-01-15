Ottolini a Vigo per chiudere col Celta, Tuttosport titola: "Juve, Mingueza c'è"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi Tuttosport propone il seguente titolo: "Juve, Mingueza c'è". Il ds Ottolini a Vigo per chiudere col Celta: l'esterno arriverà, ora o a fine stagione. Prenotato anche Senesi. Il club spagnolo vorrebbe evitare l'addio immediato e chiede più degli oltre 3 milioni offerti: si tratta. Informato il Bournemouth sulla proposta che verrà formulata al difensore in scadenza di contratto. Chiesa, sono giorni decisivi.
Si parla anche dell'altra metà della città, con il titolo riportato di seguito: "Giorni Toro: Obrador sì, Prati vicino". Dall'impresa di coppa con la Roma ai rinforzi: imminenti i primi colpi. L'esterno del Benfica quasi granata, avanza la trattativa con il Cagliari per lo scambio con Anjorin.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile