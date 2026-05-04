Juventus, Spalletti fa l'identikit di mercato. Che porta dritto a Bernardo Silva

La Juventus si ferma sul pareggio contro il Verona: solo 1-1 a Torino. Stasera i bianconeri dovranno fare il tifo per la Fiorentina, per evitare di ritrovarsi troppo a ridosso la Roma nello sprint finale sulla corsa ad un posto in Champions League. Al termine del match il tecnico Luciano Spalletti ha parlato di ciò che manca dal punto di vista delle caratteristiche dei giocatori a disposizione, facendo una sorta di identikit di mercato.

"Ci manca un po' di qualità vera nell'angusto, nella palude della trequarti. Ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto, perché poi lì davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa e se non ti riescono delle cose vai a forzare qualche giocata, aumentando il nervoso e le difficoltà", le sue parole.

Un identikit che secondo Tuttosport porta dritto a Bernardo Silva. Una corsa che secondo il quotidiano non si è mai fermata e che potrebbe intensificarsi per battere la prima rivale per averlo, ovvero il Barcellona. I blaugrana sono il primo ostacolo da superare, maggiore ancora delle possibili tentazioni provenienti dalla Major League Soccer statunitense e dalla Saudi Pro League araba. Ipotesi di cambio vita che rimangono più remote rispetto alla voglia di rimanere ad alto livello da parte del giocatore.