Dalla Turchia: sontuosa offerta dal Galatasaray per Bernardo Silva, Juventus avvisata

Il calciomercato internazionale si infiamma attorno alla figura di Bernardo Silva, diventato il protagonista di una vera e propria sfida tra grandi club. L'ultima indiscrezione arriva dalla Turchia, come ripreso dal quotidiano lusitano A BOLA: il Galatasaray è uscito allo scoperto contattando l'agente Jorge Mendes per mettere sul piatto un'offerta faraonica.

Il club di Istanbul sarebbe pronto a garantire al fantasista portoghese un contratto triennale da 50 milioni di euro complessivi, sforzo economico senza precedenti mirato a convincere il top player in partenza dal Manchester City. Per invitarlo a ignorare le ricche sirene della MLS e della Saudi Pro League, oltre che le avance della Juventus. Tuttavia, come riportato, Bernardo Silva avrebbe già palesato una propensione verso la Spagna e il Barcellona.

Al momento, tuttavia, l'affare con i blaugrana vive una fase di stallo: il procuratore Mendes spinge verso una chiusura rapida, mentre il diesse Deco ha preso tempo per valutare la sostenibilità dell'operazione. E la Juventus sarebbe pronta a inserirsi in caso di mancato accordo con i catalani. Dal canto del Galatasaray, tuttavia, la strategia è chiara e rispecchierebbe i sacrifici fatti per portare a Istanbul l'ex Napoli Osimhen. Questo per competere fortemente ad alto livello anche nel calcio europeo, contro le altre potenze.