Juventus, Spalletti: "Temo la garra del Genoa, stasera sarà una gara tosta"
Marco Pieracci
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara sul campo del Genoa: “Io sono sempre stato convinto che l'immenso De Rossi da calciatore lo sarebbe stato anche da allenatore e non lo dico perché gli voglio bene, ma perché lo conosco come persona e come professionista. L'ho visto anche nei momenti particolarmente difficili della sua vita ed è lì che si va a prendere l'anima delle persone. Ora ritrovo quella che è stata la mia idea di De Rossi come uomo e allenatore".
Cosa teme del suo Genoa?
"Prima di tutto il suo carattere, la sua squadra ha questa garra. Nel calcio basta concedere tre minuti e si ribalta il risultato di una partita. Lui è qualcosa di moderno, si vede che la squadra ha questa attitudine di andare a fare gol. Poi i risultati dipendono da tanti particolari, ma sarà una partita tosta e anche loro dovranno avere timore di quello che può fare la nostra squadra".