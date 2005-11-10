Juventus, Spalletti: "Temo la garra del Genoa, stasera sarà una gara tosta"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara sul campo del Genoa: “Io sono sempre stato convinto che l'immenso De Rossi da calciatore lo sarebbe stato anche da allenatore e non lo dico perché gli voglio bene, ma perché lo conosco come persona e come professionista. L'ho visto anche nei momenti particolarmente difficili della sua vita ed è lì che si va a prendere l'anima delle persone. Ora ritrovo quella che è stata la mia idea di De Rossi come uomo e allenatore".

Cosa teme del suo Genoa?

"Prima di tutto il suo carattere, la sua squadra ha questa garra. Nel calcio basta concedere tre minuti e si ribalta il risultato di una partita. Lui è qualcosa di moderno, si vede che la squadra ha questa attitudine di andare a fare gol. Poi i risultati dipendono da tanti particolari, ma sarà una partita tosta e anche loro dovranno avere timore di quello che può fare la nostra squadra".