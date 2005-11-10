Juventus, Spalletti teme il Genoa: "Ha il carattere di De Rossi, lui era il mio braccio armato"

Nel giorno di vigilia della sfida di Marassi tra il Genoa e la Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi ha parlato anche del carattere degli avversari che rispecchia quello di Daniele De Rossi, che l'allenatore toscano ha avuto con sé da giocatore ai tempi della Roma: "Il Genoa ha la vena di De Rossi e fa la differenza. Era il mio braccio armato in campo: lui era quello dettava a megafono la mia volontà, la mia tigna in campo, la ricerca di essere squadra che dava battaglia".

E ancora, sul Genoa: "Una squadra tostissima da affrontare per l'ambiente e da un punto di vista tattico il Genoa ha la doppia opzione in partita, perché tatticamente il Genoa ha una doppia soluzione come impostazione della partita: ha la fisicità di Osmajic, di Ostigaard, bravi nei calci piazzati e nell’attaccare lo spazio andando nell’uno contro uno a campo aperto. C’è lo strappo nell’uno contro di Messias, Baldanzi e El Shaarawy".

Sulle difficoltà del calendario: "Noi siamo sul pezzo, la squadra è sul pezzo, la società è sul pezzo. Penso che la squadra l'abbia fatto vedere con la qualità con cui hanno fatto quello schema per il gol dell'1-0. Noi dobbiamo essere pronti per la partita perché sarà una gara di enorme difficoltà. Dobbiamo giocare come nel primo tempo poi è chiaro che un po' di insidie è rischioso di doverle subire. Le insidie per la vicinanza delle partite è rischioso doverle subire ma la fatica è anche uno stato mentale. Prima o poi arriva e dipende poi che ci vuoi fare con quella. Se la rigetti o vai a trovare soluzioni nuove per il momento che stiamo attraversando. Che la squadra abbia una mentalità corretta si è visto. Ha spinto, si è battuta, ha lottato per la partita: ha sbagliato qualche passaggio di troppo nel secondo tempo ma ha dimostrato di essere in salute".

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