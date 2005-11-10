Udinese, Palma: "Ho marcato anche Bernabé, l'avevamo preparata così'"

Ore 20.45 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del difensore bianconero Matteo Palma al termine di Parma-Udinese, gara valevole per la 9° giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWEB.com.

Ore 21.06 - Inizia la conferenza.

Che cosa ti ha chiesto il mister? Non hai sofferto gli attaccanti avversari?

“Oggi ho marcato anche Bernabé, sapevamo che si abbassa molto nella fase di possesso. Gli attaccanti erano più dall’altro lato. Ero più al centro del campo”.