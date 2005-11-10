Genoa, De Rossi: "Spalletti è il più grande di tutti, ricordo fantastico di lui"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Juventus: “Emozionante ritrovare Spalletti, perché dopo mio padre è quello che mi ha più segnato e mi ha fatto venire la voglia di fare questo lavoro. Ce l'ho sempre avuto accanto, ho un ricordo fantastico di lui, quando lo vedo lo lego all'aspetto familiare e non a quella calcistico. Poi da allenatore lo conoscete, secondo me il più forte di tutti anche se ne ho avuti grandissimi come Luis Enrique e Conte".

In cosa è migliore degli altri?

"Da noi si è sempre fatto rispettare e voler bene, pubblicamente ci ha sempre difeso anche se negli spogliatoi era abbastanza tosto. Il primo allenatore che ho avuto era completamente diverso dal secondo, che si era aggiornato ed era ancora più bravo del primo. C'è sempre qualcosa da spiare, sappiamo di essere giovani e imperfetti. Non possiamo non avere la stessa voglia di migliorare che aveva lui".

Le due punte per essere aggressivi?

"Sì, non possiamo prescindere dal pressing e dall'aggressività. Spero che riescano a fare quello che abbiamo provato, andare a cercare lo spazio è ancora più importante e dobbiamo andarci forte".