Serie B, 9ª giornata: il Palermo sfiora la vittoria, il Pisa limita i danni e trova il pareggio

Nella serata di ieri, ha preso il via la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale con la sua conclusione fissata a questa sera con i tre rimanenti match.

A dare il via a questo mercoledì di calcio cadetto, il big match tra il Pisa e il Palermo di Filippo Inzaghi, ex di turno, che ha preso il via alle ore 19:00 e si è da poco concluso; in modo rocambolesco. Avanti di due reti, il Pisa ha visto i siciliani ribaltare il match, ma alla fine ha limitato i danni trovando la rete del 3-3 conclusivo.. Alle ore 20:00, invece, in campo gli ultimi due match, che hanno archiviato i primi tempi: sia a Carrara che a Castellammare di Stabia, reti inviolate e gare sullo 0-0.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Carrarese-Arezzo 0-0

Juve Stabia-Hellas Verona 0-0

Già giocate

Benevento-Catanzaro 1-1

51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)

Vicenza-Modena 1-2

13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Pisa-Palermo 3-3

25' e 40' Pittarello (PI), 53' Johnsen (PA), 57' Peda (PA), 69' Vavassori (PA), 80' Marras (PI)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 23

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 15

Sudtirol 13

Padova 13

Avellino 12

Cesena 11

Arezzo 10*

Virtus Entella 10

Hellas Verona 9*

Cremonese 9

Vicenza 9

Juve Stabia 8°*

Carrarese 7*

Empoli 7

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* una gara in meno

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva