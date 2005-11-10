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Serie B, 9ª giornata: il Palermo sfiora la vittoria, il Pisa limita i danni e trova il pareggio

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 20:59Serie B
28.10.2026 20:59Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Nella serata di ieri, ha preso il via la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale con la sua conclusione fissata a questa sera con i tre rimanenti match.

A dare il via a questo mercoledì di calcio cadetto, il big match tra il Pisa e il Palermo di Filippo Inzaghi, ex di turno, che ha preso il via alle ore 19:00 e si è da poco concluso; in modo rocambolesco. Avanti di due reti, il Pisa ha visto i siciliani ribaltare il match, ma alla fine ha limitato i danni trovando la rete del 3-3 conclusivo.. Alle ore 20:00, invece, in campo gli ultimi due match, che hanno archiviato i primi tempi: sia a Carrara che a Castellammare di Stabia, reti inviolate e gare sullo 0-0.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 9ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Carrarese-Arezzo 0-0
Juve Stabia-Hellas Verona 0-0
Già giocate
Benevento-Catanzaro 1-1
51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)
Vicenza-Modena 1-2
13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)
Pisa-Palermo 3-3
25' e 40' Pittarello (PI), 53' Johnsen (PA), 57' Peda (PA), 69' Vavassori (PA), 80' Marras (PI)

SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 23
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 15
Sudtirol 13
Padova 13
Avellino 12
Cesena 11
Arezzo 10*
Virtus Entella 10
Hellas Verona 9*
Cremonese 9
Vicenza 9
Juve Stabia 8°*
Carrarese 7*
Empoli 7
Sampdoria 5
Catanzaro 5

* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

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