Udinese, Runjaic: "Siamo stati la squadra migliore. Su Davis c'era un rigore"

Ore 20.35 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico bianconero Kosta Runjaic al termine di Parma-Udinese, gara valevole per la 9° giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWEB.com.

Ore 20.58 - Inizia la conferenza.

Partita dominata ma avete anche rischiato di perdere. Qualcosa di buono si vede però.

"Sono d'accordo, penso che siamo stati la squadra migliore. Volevamo vincere ma soprattutto non perdere. Siamo stati equilibrati. Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Potevamo segnare. Ma abbiamo avuto anche un momento del rigore contro e avremmo potuto perdere. C'era un rigore su Davis che non ci è stato assegnato. Un buon punto e un buon clean sheet, è buono nella nostra situazione. Facciamo piccoli passi in avanti. Non del tutto soddisfatto del risultato. Dobbiamo ancora lavorare nelle cose positive. Palma, che è qui con me, ha fatto una grande prestazione, così come gli altri difensori, Kabasele, Abankwah e Bertola. Si è visto quanto è importante Zaniolo per noi, anche se non è al massimo, però ha dato tutto. Così come Davis, sono i nostri giocatori chiave. Dobbiamo recuperare per continuare a fare passi in avanti".

Sull'episodio di Zaniolo?

"Non posso dire niente perché non ho visto bene, devo rivedere. L'arbitro era vicino e ha preso la sua decisione. Volevo già cambiarlo prima per non stancarlo troppo".

Le scelte iniziali sono legate all'equilibrio?

"Sì ovviamente. Dobbiamo prenderci cura della difesa e non prendere gol, ne concediamo troppi. Serviva lavorare in fase difensiva e sulle palle da fermo. Sappiamo che tutto ruota attorno all'equilibrio. Ma si è visto che volevamo giocare all'attacco contro una squadra che lotta per gli stessi obiettivi e giocava in casa. Il calcio è imprevedibile, ne abbiamo passate ultimamente. Sono sicuro che se stiamo calmi e continuiamo così diventeremo più forti. Dobbiamo lottare e crederci insieme, per fare questi passi in avanti".