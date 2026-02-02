Bremer, McKennie, David e poker al Parma. La Stampa celebra: "La Juve è uno spettacolo"

Dopo il pareggio di Monaco in Champions League, la Juventus ha ripreso il proprio rullino di marcia in campionato strapazzando con un netto 1-4 il Parma firmato dalla doppietta di Bremer, dal solito McKennie e dal sigillo finale di Jonathan David. Una vittoria importantissima per i bianconeri, che salgono a 45 punti superando momentaneamente la Roma e rimanendo ad un solo punto dal Napoli terzo.

Spalletti nel post partita ha commento: “Se si vuole giocare per obiettivi importanti, in un campionato dove ci sono squadre che giocano un calcio bellissimo, tosto e moderno, non è un calciatore che ti dà la possibilità di posizionarti dentro quel calcio lì, ma tutta la squadra. Stasera la partita l'ha vinta la squadra, non la vince un calciatore solo. Poi c'è chi fa gol o salva il risultato, ma senza il contributo della squadra diventa difficile. È il gruppo che fa la sostanza e può determinare che il nostro confronto non è contro gli avversari ma contro ciò che vogliamo diventare e il voler essere sempre migliori. Quel che succede te lo "scattivi" e te lo porti nella gara successiva, così hai la sensazione di esserti portato dietro qualcosa".

Il tecnico di Certaldo ha anche parlato di mercato, sottolineando come non è previsto l’arrivo di Icardi ma tenendo viva l'ipotesi Kolo Muani: “Io non ho detto che potremmo prendere Icardi, ho detto che è fortissimo e ha nel dna il gol. Mi ha dato una mano perché ha fatto tantissimi gol quando ero all'Inter. È un bravissimo ragazzo che a volte portava nello spogliatoio le cose che viveva fuori, reagendo in base al suo momento di vita. Tutto qui. Quando me lo richiederanno dirò che è un cobra, così come dico che Osimhen è una tigre. Non ho detto che lo voglio allenare e che vogliamo Icardi quando mi è stato chiesto. Abbiamo la possibilità di giocarci le nostre carte con Kolo Muani, questo è vero, perché vogliamo alzare il livello della squadra. Ci vuole un calciatore con determinate caratteristiche: non abbiamo chiesto Icardi".