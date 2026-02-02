Juventus, Spalletti su Icardi: "All'Inter mi aiutò, ma portava in spogliatoio cose extra-campo"

Mauro Icardi è stata una suggestione durata qualche ora per la Juventus. Il tempo che Luciano Spalletti ne tessesse le lodi e radiomercato ha cominicato ad accostare l'ex Inter a un clamoroso ritorno in Italia, di nuovo alle dipendenze dell'allenatore di Certaldo, ma stavolta in bianconero. E allora nel post-partita di Parma-Juventus a Spalletti viene chiesto di Icardi. E il tecnico toscano gli chiude le porte della Juventus, proprio ricordando quegli anni in nerazzurro:

"Come calciatore - le sue parole a Dazn - posso solo parlare benissimo, questo non vuol dire che voglio Icardi. Ne parlo bene perché mi ha aiutato facendo gol, ma ci sono state situazioni che ha portato in spogliatoio che riguardavano casa e dovevano restare fuori. Mi sono confrontato per dire delle cose, poi è sempre così. Si vive nello spogliatoio ma è come se si avesse una finestra aperta sul tifo e chi ti vuole bene.

In quel periodo io dovevo prendere le decisioni e dato che dovevo presi la scelta di fare così. Il ragazzo è una persona squisita e un gran goleador ma noi non vogliamo Icardi. È chiaro così? Se io parlo bene di uno si dice che lo voglio, non vogliamo Icardi. Stiamo bene anche così, se non troviamo qualcuno con certe caratteristiche. Stasera avete visto, McKennie è un vero bomber, un gran calciatore”.