Juve, Spalletti: "Dobbiamo essere anime libere. A Koopmeiners voglio un po' di bene"

Reduce da tre vittorie consecutive, la Juventus di Luciano Spalletti si appresta a sfidare il Napoli campione d’Italia: “La maglia della Juve è stata tessuta per questo, per vincere partite. È chiaro che non viviamo un periodo bellissimo, però questo deve essere il nostro status normale. Ci dà fiducia, ma dobbiamo essere anime di quelle forti, di quelle libere, senza andare a cercare supporto da altri. È importante che poi in allenamento si vadano ad acchiappare cose nuove. Questo vedo e mi dà fiducia”.

Koopmeiners sembra un altro giocatore. Quanto può crescere ancora?

“È un calciatore elegante, geniale, estroso. È uno che sa fare più cose: ha personalità, mi aspetto che, una volta visto quello che lui fa in campo, ci sia sempre lo step successivo. Perché dev’essere così: il campo è talmente grande che ti permette di trovare sempre cose nuove da far vedere a chi ti vuole bene. E io gli voglio un po’ di bene”.

Che idea si è fatto di Locatelli, visto da vicino?

“Ha personalità, è un calciatore che dentro lo spogliatoio della Juventus ha la sua collocazione ben precisa. È un calciatore che sa bene quali sono le sue caratteristiche, anche se ogni tanto si fa trascinare in altre cose. Ne abbiamo parlato anche in maniera personale: lui sa bene cosa voglio da lui, in queste partite è stato pressoché perfetto. Mi aspetto un’altra grossa prestazione”.

La conferenza stampa di Spalletti.