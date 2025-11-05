Juventus, Spalletti: "Preoccupato solo dal portiere degli altri. Vlahovic? Sembra tutto ok"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo l'1-1 contro lo Sporting CP: "Non mi preoccupa assolutamente niente. Abbiamo fatto vedere di essere una squadra disponibile al sacrificio e alla lotta, i giocatori hanno dimostrato di avere qualità indubbie. Mi preoccupa solo il portiere degli altri perché se ci para tutto non possiamo fare gol. Non è dipeso solo da noi, ha fatto 2-3 interventi incredibili, eravamo già tutti in campo. Si va avanti fiduciosi verso quello che è un discorso iniziato, c'è stata la constatazione che abbiamo a disposizione della roba".

Che giocatori ha trovato?

"Questo è un bel gruppo, che ha a cuore la sorte del club e della loro carriera. Sanno benissimo che devono alzare il livello della qualità facendo parte della Juventus, l'essenziale è che continuino a fare come oggi, poi si mette tutto a posto".

Il livello di intensità è stato impressionante.

"Abbiamo riconquistato quasi la totalità delle palle che hanno perso, loro hanno riconquistato molto meno di noi perché molte gliele abbiamo ridate. La pulizia delle giocate dobbiamo migliorarla, troppe volte abbiamo rimesso in discussione la palla e quello ti porta a dover correre. Abbiamo corso e ci siamo sacrificati, ma potevamo usarla per quando avevamo la palla per andare a fare gol".

C'è da fare i complimenti anche allo Sporting CP.

"È stata una partita bella, loro veniva, noi andavamo. Ci siamo presi responsabilità di giocare a campo aperto, è stato un bel calcio e sono state belle giocate da cui, per casualità, non sono scaturiti altri gol perché le cose erano state fatte bene".

Vlahovic ha chiesto il cambio precauzionalmente? È in dubbio per il weekend?

"Lo andremo a valutare, gli si sono affaticati un po' gli adduttori e ha chiesto la sostituzione, però penso sia tutto sotto controllo. Ora era in giro che era a fare cose che deve fare dopo il match, senza essere sul lettino dei dottori".

Come la vede la classifica di Champions?

"La vedo bene, se noi faremo queste prestazioni qui la vedo bene. Non è una bellissima classifica, ma lo diventerà se avremo questo atteggiamento".