Juve, Spalletti: "David e Openda in campo, ma non insieme. Problemino per Milik"

"Domani giocheranno tutti e due, ma non insieme”. Luciano Spalletti, alla vigilia di Juventus-Lecce, risponde così al solito dualismo tra Jonathan David e Lois Openda: “Sono differenti e può darsi possano giocare anche un pezzettino insieme. Noi stiamo lavorando e cerchiamo di dargli qualche notizia che non fanno vedere in allenamento, per completarli e credere di potergli dire qualcosa. Io li trovo migliorati sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto ancora cose migliori".

Il tecnico di Certaldo ha anche fatto il punto sulle condizioni di altri elementi della rosa: “Conceicao è recuperato e può essere scelto. Abbiamo fuori Gatti e Rugani, Milik ha avuto un problemino: dovremo valutare domani, può essere che non sia convocato. Poi valuteremo domani tutti, dovrebbe esserci anche Cabal per venire in panchina però”.

La conferenza stampa di Spalletti