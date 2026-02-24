TMW Semplici e la svolta della Fiorentina: "Ora dovrà preservare Kean per averlo sempre"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore Leonardo Semplici ha parlato della lotta salvezza, con alcune riflessioni sulla svolta che sembra aver trovato la Fiorentina.

La Fiorentina ha finalmente svoltato e può guardare con ottimismo al prossimo futuro?

"Me lo auguro e penso di sì. Con l'avvicendamento dell'allenatore ci voleva tempo. Il mercato è stato positivo, si stanno cominciando a vedere i primi risultati. Parliamo di una squadra che ad inizio campionato pensava di fare una stagione diversa, ecco perché poi è andata incontro a queste difficoltà. Sembrerebbe che ora siano risolte, il campionato è lungo, ma la Fiorentina ha la forza per conquistare questa salvezza".

Vanoli ha ritrovato il miglior Kean, fra gli altri. Ora non bisogna farsi prendere da facili entusiasmi?

"Assolutamente. Kean è determinante per la Fiorentina, così come altri. Lui è quello che incide maggiormente dall'aspetto realizzativo. Andranno fatte le giuste considerazioni sull'aspetto fisico per averlo sempre a disposizione. La Fiorentina con Kean o senza, cambia".

Oltre alla Cremonese, si ritrovano coinvolte anche Torino, Genoa e Cagliari. Chi rischia di più?

"Fino al Cagliari sono tutte coinvolte. Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che pensavano di non partecipare a questa corsa. Il percorso delle altre si sapeva quale potesse essere. In Serie A ci sono tante difficoltà, ci sono risultati anche impensabili, ma penso che la lotta salvezza sarà combatuta fino alla fine, con Fiorentina e Torino ce la faranno a centrare l'obiettivo".