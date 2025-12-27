Juventus, Spalletti: "Riportiamo Koopmeiners a centrocampo, ecco perché Openda"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara sul campo del Pisa: "Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo. Lui li ha girati tutti questi ruoli, è bravo a a fare anche l'incursore. Il Pisa le ha giocate a viso aperto con tutti, mi aspetto una partita di grande sbattimento. Di spazi se ne troveranno se riusciranno a liberarsi da questi duelli individuali".

Come sta McKennie?

"Anche il Pisa ha delle defezioni, noi abbiamo avuto 2-3 giocatori con la febbre alta. Li abbiamo recuperati ieri, ma non sono top della condizione, il calcio di oggi però prevede rose profonde per sopperire a queste mancanze. Lui ha qualità per giocare in tutte le posizioni, è incredibile perché lo puoi mettere dove ti pare".

Perché Openda e non David?

"Openda ha profondità, è forte fisicamente. David è più di palleggio. Abbiamo fatto questa scelta, però come sempre in tutte le partite comincia uno e finisce l'altro, sarà il problema dei 20 minuti di differenza".