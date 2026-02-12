Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Pulisic quasi recuperato: "Mi sento molto meglio, sono vicino ad essere dove vorrei"

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Lunga intervista ad Access Hollywood per Christian Pulisic. L'attaccante del Milan, intervenuto ai microfoni del noto programma televisivo statunitense, si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, a partire dai passi in avanti nell'apprendimento della lingua italiana: "Un paio d’anni fa non sapevo neanche una parola in italiano. Ci sto lavorando. Non è ancora perfetto ma provo a immergermi nella cultura e imparare la lingua. All’inizio comunque non avevo proprio idea di cosa mi dicessero… (sorride, ndr). Ma funziona così, impari strada facendo".

Cosa fai per far sì che l’Italia ti faccia sentire a casa?
"Non è che esco molto, sto molto a casa a fare cose americane come i sandwich burro d’arachidi e marmellata e parlare con la mia famiglia, cose semplici come queste mi fanno sentire a casa in un certo senso".

Ora con il team USA presente per le Olimpiadi è come se un pezzo di casa tua fosse qui…
"È speciale, mi piace guardare i nostri atleti fantastici gareggiare. È divertente".

Sei al Milan dal 2023, un club così iconico… Qual è la tua cosa preferita qua?
"Andare allo stadio e vedere i tifosi. Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra… Non c’è niente di paragonabile. Quasi ottantamila persone che urlano, farne parte ogni settimana è speciale".

I tifosi ti amano.
"Amano davvero il Milan, lo apprezzo molto".

Tra poco uscirà anche il tuo libro…
"Sono in un punto della mia carriera, con il Mondiale alle porte, in cui penso che può essere una bella spinta per il calcio nel nostro paese. Voglio ispirare i bambini raccontando la mia storia per dar loro fiducia e far credere in loro stessi".

Qual è il tuo super potere quando sei in campo?
"Penso che sia il credere in tutto quello che faccio cercando di essere il migliore. Ovviamente posso sbagliare, ma continuo ad andare avanti e credo sempre che tutto il lavoro e l’impegno che ci metti ti ripagherà".

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale?
"Perché no? Abbiamo il Mondiale negli USA, se ci avessi pensato da bambino… È un sogno anche solo essere lì, vivere il momento e fare il massimo".

Sei ovviamente il volto principale della nazionale. Che effetto ti fa?
"Sono stato fortunato nel fare quello che ho fatto in carriera e giocare per club fantastici in Europa e rappresentare la Nazionale da quando ho 17 anni. Sono grato per il supporto che mi arriva. Avere questo riconoscimento è bello ma la cosa che è veramente importante è che amo giocare a calcio fin da quando sono bambino e continuo a farlo. Al Mondiale mi godrò il momento, ho lavorato per questo e sono grato di poterlo vivere".

Ti abbiamo visto esultare con un cuore quando c’è la tua famiglia allo stadio.
"È un modo per dimostrare il mio affetto. Se segno e li vedo ovviamente lo faccio, sono persone che amo".

Come stai?
"Sta andando bene, mi sento molto meglio. Sono vicino a essere dove vorrei (fisicamente, ndr). Sono positivo".

Durante il Mondiale giocherai anche contro alcuni dei tuoi compagni qua al Milan.
"È sempre divertente quando giochi contro i tuoi compagni. Ma quando sei in campo non è così strano: è una battaglia e non ti importa poi così tanto di chi ti trovi davanti".

Che clima c’è a Milano con le Olimpiadi? Ti motiva in vista del Mondiale?
"Senti che c’è fermento. E vedere il team USA mi motiva un sacco. Vedere quello che stanno facendo nei rispettivi sport mi fa venire ancora più voglia di fare di più quando arriveranno i Mondiali in estate".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
