Cremonese, Maleh si presenta: "Potevo già venire questa estate. Lavoriamo per ritrovare i punti"

Arrivato negli ultimi gironi del mercato invernale, Youssef Maleh si è subito guadagnato il posto nella Cremonese di Davide Nicola, che lo ha schierato titolare nelle prime due partite dal suo approdo in Lombardia. Oggi è stato presentato in conferenza stampa: "Sono davvero felice di essere qui, mi trovo molto bene. Ci sono mister Nicola e lo staff con cui ho già lavorato, oltre a tanti ragazzi con cui ho condiviso lo spogliatoio. Anche il resto del gruppo mi ha accolto benissimo, in generale stiamo tutti lavorando con l’obiettivo di ricominciare a fare punti”.

La prossima è una sfida importante per la classifica…

“Sicuramente, ma piuttosto di caricarla troppo è meglio prepararla bene in settimana, cercando di ottenere il risultato attraverso la prestazione. Conosciamo il valore di questa partita e di conseguenza stiamo lavorando sodo per arrivare pronti a questo scontro diretto”.

È vero che avresti potuto vestire il grigiorosso già in estate?

“La possibilità di arrivare c’era, ma sono felice di essere qui adesso e mi concentro sull’oggi”.

Con l’ingresso di Payero a Bergamo ti abbiamo visto giocare da regista. Come ti trovi in quella posizione? Ti piace avvicinarti all’area di rigore per propiziare i gol?

“Mi piace giocare mezzala, però l’importante è raggiungere l’obiettivo a prescindere dal segnare o meno. A centrocampo ho ricoperto qualsiasi ruolo, sono a disposizione del mister sia al centro che da mezzala. Penso che a contare sia l’atteggiamento con cui si interpreta un ruolo”.

Sei un giocatore che ha spesso lottato per la salvezza. Come bisogna affrontare questa fase della stagione?

“Penso che la Cremo abbia fatto un grandissimo girone di andata, i momenti complicati possono far parte di un percorso. L’importante è lavorare, non c’è altra strada per tornare a fare punti e trovare l’entusiasmo che la squadra ha mostrato nelle prime giornate”.