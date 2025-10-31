Juventus, Spalletti: "Troverò una squadra ben allenata, ho assoluto rispetto di Tudor"

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dall’Allianz Stadium, presentandosi come nuovo allenatore bianconero: "Le prime sensazioni sono bellissime, sappiamo tutti qual è la storia di questo club e la sua organizzazione, sappiamo che c'è un'aspettativa alta però poi entrarci dentro e avere un contatto diretto è sempre una bella emozione. Ho tanta voglia di riportare il club ad alti livelli ma ho assoluto rispetto di questa classifica e del lavoro di Tudor, lo saluto caramente e ho la certezza che sia una persona splendida e un professionista di quelli veri.

Sono sicuro di trovare una squadra allenata bene e in buona condizione mentale, naturalmente dobbiamo lavorare in maniera forte per arrivare a quelle ambizioni di cui dicevamo prima. Sono contento di essere qui e ringrazio il direttore Comolli per le belle parole nei miei confronti".

Segui la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus, su TUTTOmercatoWEB.com!