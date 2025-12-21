La Juventus supera 2-1 la Roma allo Stadium, Corriere dello Sport: "Colpo di Lucio"
"Colpo di Lucio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. La Juventus si è imposta per 2-1 sulla Roma nell'anticipo del sabato sera. Tre punti pesanti per i bianconeri che si accorciano in classifica e si rilanciano per le zone alte e per la qualificazione alla prossima Champions League. Decisivi i gol di Conceiçao ma soprattutto quello di Openda.
