Juventus, Spalletti tuona: “Basta perdere tempo! Una volta il crampo, poi il contatto, poi un calcio...”

C'è una cosa che proprio non è andata giù al tecnico della Juventus Luciano Spalletti nel corso della sfida persa per 1-0 contro il Cagliari: le perdite di tempo della formazione sarda. L'allenatore di Certaldo ha denunciato il problema ai microfoni di Dazn, chiedendo a gran voce un intervento dai vertici per gestire meglio un problema che altrimenti rischia di prendere sempre più campo: "Una cosa da mettere a posto, e mi sembra che Massa ci abbia provato dando dei minuti di recupero in più, è che ci sono dieci persone che si sono buttate a terra e su questo bisogna metterci mano. Non vogliono fare il tempo effettivo, ma queste cose cresceranno sempre di più.

Bisogna giocare a pallone, non perdere sempre tempo su qualsiasi rimessa laterale: così sono passati 5-6 minuti, Massa ha dato anche di più recuperando ma c'entra quello che è il riposarsi e il togliere il ritmo alla partita, prendersi le comodità che uno vuole per riuscire a rendersi conto. 10 persone si sono buttate sempre a terra. Bisogna metterci mano. Una volta il crampo, poi il contatto, poi un calcio che non c'è stato...".

Secondo i dati forniti dal portale statistico Opta, dei 98 minuti di Cagliari-Juventus ne sono stati giocati di effettivi poco più di 52.