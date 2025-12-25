Juventus, Tonali resta il sogno per il centrocampo. E intanto il Newcastle pensa a David

La Juventus continua a cullare il sogno relativo a Sandro Tonali, centrocampista ex Milan oggi al Newcastle e nell'eventuale operazione per riportare il giocatore in Italia potrebbe avere un alleato per certi versi inaspettato. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com un ruolo molto importante nella possibile trattativa tra la Juve e il club inglese potrebbe infatti recitarlo Jonathan David, attaccante arrivato in bianconero la scorsa estate a parametro zero che fino a questo momento non è riuscito a integrarsi alla perfezione all'interno della rosa della Vecchia Signora.

Il canadese piace al Newcastle e dopo alcuni mesi complicati potrebbe valutare l'idea di trasferirsi altrove, anche in vista del Mondiale che si giocherà in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. La sua eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di risparmiare circa 6 milioni di euro lordi a stagione, cifra che potrebbe rivelarsi determinante per rendere sostenibile l’operazione Tonali e oltre a questo incasserebbe anche una bella cifra dalla vendita del cartellino dell'attaccante, registrando per altro una plusvalenza totale visto che, come già detto, David è arrivato in bianconero da svincolato.

La valutazione fatta dalla Juventus per il calciatore ex Lille è di circa 25 milioni di euro, che potrebbero valere come parziale contropartita per arrivare a Sandro Tonali.