Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione di vincere"

Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione di vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:26Altre Notizie
Redazione TMW
Gianni Balzarini, opinionista di radio Bianconera, ha analizzato poco fa le parole del CEO Comolli, tra sostenibilità, mercato fermo e il futuro di Vlahovic.

Gianni Balzarini, notoriamente vicino alle vicende bianconere, nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube ha commentato le parole di Comolli, toccando temi caldi come il mercato, la gestione economica e la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic.
Secondo Balzarini, Comolli ha introdotto un concetto chiave che mancava da tempo a Torino: l’ossessione di vincere.
"La Juventus — spiega Balzarini — deve tornare a vivere di questa ossessione. Dopo anni di tagli e ridimensionamento, ora l’obiettivo è aumentare i ricavi, non solo ridurre i costi".

Comolli avrebbe in mente un piano concreto per potenziare i flussi di entrata, sfruttando lo Stadium con eventi, concerti e rugby “off season”, oltre al rilancio del settore giovanile. Sul fronte mercato, però, Balzarini smorza ogni entusiasmo: «A gennaio non mi aspetto nulla, il margine di manovra è ridottissimo. Il club è sotto osservazione da parte degli organi di controllo finanziario, quindi potrà muoversi solo in caso di uscite».

L’ex inviato Mediaset chiarisce anche la posizione di Milik (“è fuori dalla rosa, non contate su di lui”) e smentisce la cessione di David, almeno fino a giugno. Infine, il capitolo Vlahovic:
"Le parti si incontreranno solo a fine stagione, segno che il serbo vuole dare priorità alla Juve. È un passo avanti clamoroso rispetto all’estate scorsa. Oggi le sensazioni sono positive: la permanenza di Dusan è tutt’altro che impossibile".

Articoli correlati
Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio... Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"
Gianni Balzarini torna sul famoso Perugia-Juve del 2000: "Bianconeri vittima sacrificale"... Gianni Balzarini torna sul famoso Perugia-Juve del 2000: "Bianconeri vittima sacrificale"
Balzarini sul rinnovo di Yildiz: "C'è distanza, ma sono fiducioso. 'Pesanti' i due... Balzarini sul rinnovo di Yildiz: "C'è distanza, ma sono fiducioso. 'Pesanti' i due gol di ieri"
Altre notizie Altre Notizie
Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione... Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione di vincere"
Euro 2028: definito il calendario , la finale a Wembley Euro 2028: definito il calendario , la finale a Wembley
Oggi in TV, torna l'Italia di Gattuso: dove vedere la sfida con la Moldavia Oggi in TV, torna l'Italia di Gattuso: dove vedere la sfida con la Moldavia
Moldavia, il ct Popescu sfida l'Italia: "Dovremo essere determinati e coraggiosi"... Moldavia, il ct Popescu sfida l'Italia: "Dovremo essere determinati e coraggiosi"
Angelo Giorgetti: "Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina..." Angelo Giorgetti: "Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina..."
Cagliari, giornata storica: c'è il via libera definitivo al nuovo stadio Gigi RIva... Cagliari, giornata storica: c'è il via libera definitivo al nuovo stadio Gigi RIva
"Il 1° Battito": torneo di beneficenza con Campioni dello Sport "Il 1° Battito": torneo di beneficenza con Campioni dello Sport
Enrico Fedele: "Napoli, situazione grave. Certe crepe possono diventare voragini"... TMW RadioEnrico Fedele: "Napoli, situazione grave. Certe crepe possono diventare voragini"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre
3 Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"
4 Cassano fa arrabbiare i tifosi della Roma. Ma Gasperini vuole farli sognare
5 Giovanni Reyna, a un passo dal Parma. Per poi scegliere il Borussia Moenchengladbach
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Immagine top news n.1 Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"
Immagine top news n.2 La Fiorentina si toglie lo smoking e si mette l'elmetto: le parole di Vanoli e del ds Goretti
Immagine top news n.3 Ci rivediamo lunedì: il Napoli si allena senza Conte. Ed è in ansia per Anguissa
Immagine top news n.4 Francia, Camavinga non al top. Deschamps convoca in extremis Khephren Thuram
Immagine top news n.5 Roma da scudetto? Gasperini non spegne le speranze dei tifosi: "Tutti sono liberi di sognare"
Immagine top news n.6 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine top news n.7 Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie C n.2 Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Umiltà, lavoro e sguardo al presente: Vanoli detta la via per risollevare la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 AZ Alkmaar, due club italiani sono su Kees Smit. Vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine news Serie A n.3 Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, difesa blindata. La palla ora passa all’attacco
Immagine news Serie A n.5 Retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Immagine news Serie A n.6 Dodò, che succede? Il top player è scomparso ma il rinnovo è a un passo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone
Immagine news Serie B n.2 Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Immagine news Serie B n.4 Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Immagine news Serie B n.5 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "Allenare Malta esperienza entusiasmante. Palladino l'uomo giusto per l'Atalanta"
Immagine news Serie C n.3 Il Cosenza saluta Garritano: "Ha portato in alto il nome della sua città natale"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia: "Un danno non giustificato"
Immagine news Serie C n.5 Livorno, mancava solo l'ufficialità: Venturato nuovo allenatore amaranto
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Venturato si presenta: "Un onore essere qui, ho grande entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?