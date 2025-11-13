Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione di vincere"

Gianni Balzarini, opinionista di radio Bianconera, ha analizzato poco fa le parole del CEO Comolli, tra sostenibilità, mercato fermo e il futuro di Vlahovic.

Gianni Balzarini, notoriamente vicino alle vicende bianconere, nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube ha commentato le parole di Comolli, toccando temi caldi come il mercato, la gestione economica e la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic.

Secondo Balzarini, Comolli ha introdotto un concetto chiave che mancava da tempo a Torino: l’ossessione di vincere.

"La Juventus — spiega Balzarini — deve tornare a vivere di questa ossessione. Dopo anni di tagli e ridimensionamento, ora l’obiettivo è aumentare i ricavi, non solo ridurre i costi".

Comolli avrebbe in mente un piano concreto per potenziare i flussi di entrata, sfruttando lo Stadium con eventi, concerti e rugby “off season”, oltre al rilancio del settore giovanile. Sul fronte mercato, però, Balzarini smorza ogni entusiasmo: «A gennaio non mi aspetto nulla, il margine di manovra è ridottissimo. Il club è sotto osservazione da parte degli organi di controllo finanziario, quindi potrà muoversi solo in caso di uscite».

L’ex inviato Mediaset chiarisce anche la posizione di Milik (“è fuori dalla rosa, non contate su di lui”) e smentisce la cessione di David, almeno fino a giugno. Infine, il capitolo Vlahovic:

"Le parti si incontreranno solo a fine stagione, segno che il serbo vuole dare priorità alla Juve. È un passo avanti clamoroso rispetto all’estate scorsa. Oggi le sensazioni sono positive: la permanenza di Dusan è tutt’altro che impossibile".