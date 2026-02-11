Juventus su Ederson per l'estate, De Zerbi e l'OM si dicono addio: le top news delle 13

Concluso un mercato di gennaio non del tutto soddisfacente, la Juventus guarda all'estate con obiettivi che non riguardano soltanto la gestione dell'attacco, dove è aperto il caso legato a Dusan Vlahovic. A centrocampo, secondo Tuttosport, il profilo che più di tutti intriga i bianconeri porta a Bergamo, in casa Atalanta. Ederson, in scadenza di contratto nel 2027 con la Dea, è considerato l’innesto ideale per dare equilibrio e qualità alla mediana. Il brasiliano aveva già manifestato la volontà di cambiare aria in passato, ma le richieste economiche dei Percassi, attorno ai 40 milioni di euro, hanno frenato ogni tentativo. Inoltre, tra la cessione di Ademola Lookman e gli impegni europei, privarsi di un altro titolare avrebbe inciso troppo sugli equilibri tecnici.

L'Inter sta valutando di rinnovare il contratto di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno, di un altro anno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, malgrado le linee guida di Oaktree, che ha più volte ribadito di voler puntare sui giovani, per l'armeno potrebbe essere fatta un'eccezione. Difficile lo stesso discorso valga per Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, candidati a salutare in estate e a cercarsi un'altra sistemazione.

"L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo". Era nell’aria, adesso è ufficiale: come si legge nel comunicato, emesso pochi minuti fa, è terminato il matrimonio tra l'allenatore italiano e il club francese. A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra", continua la nota del club francese. "Questa decisione collettiva - si legge -, seppur difficile, è stata presa dopo un'attenta riflessione, nel migliore interesse del club, per affrontare le sfide sportive di fine stagione. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua dedizione, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro", termina il comunicato.