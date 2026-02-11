Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioni

Secondo il portale brasiliano Netfla, Wesley sarebbe finito nel mirino del Manchester City in vista della sessione estiva del calciomercato. La fonte, inoltre, aggiunge che il club inglese sarebbe anche pronto a fare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro per il giocatore nella prossima finestra di mercato estiva. Infine, si legge che la Roma prenderà in considerazione esclusivamente offerte ritenute molto elevate.

Gasperini recentemente si è espresso così a Dazn sul brasiliano, che ha affrontato alla grande Palestra nell'ultimo confronto: "Wesley doveva stare attento a non farsi prendere sulle ripartenze, Palestra lì è straordinario a rilanciare l'azione. Wesley è un nazionale brasiliano, è forte. Lui è un 2003, Palestra è un 2005 che raggiungerà i top club in assoluto perché di quest'età di giocatori così ce ne sono davvero pochi. Wesley è di una dimensione già internazionale, non per niente gioca nel Brasile".