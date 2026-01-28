TMW Lilian Thuram "sceglie" Khephren e non Marcus. È in tribuna per Monaco-Juve

Scelta non semplice per Lilian Thuram, padre di Khephren, centrocampista della Juventus, e di Marcus, attaccante dell'Inter. L'ex difensore doveva infatti decidere quale dei suoi due figli andare a vedere dal vivo nell'ultima giornata di League Phase di Champions League e alla fine ha optato per il primo, allo stadio Louis II di Montecarlo, nella sfida contro il Monaco. Viaggio certamente più semplice, visto che i nerazzurri stanno giocando contro il Borussia Dortmund e adesso la sua speranza è quella di veder gioire proprio Khephren e la sue Juve, che proveranno a centrare l'accesso diretto agli ottavi di finale, anche se sarà molto complicato.

