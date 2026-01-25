Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Thuram: "Il nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juve"

Oggi alle 20:56
Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Napoli. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Quanto vi può aiutare questa vittoria?
"Abbiamo fatto una grande partita di squadra, perchè abbiamo vinto 3-0 contro i Campioni d'Italia. Sapevamo di essere forti,ma ancora di più dopo aver dimostrato questo livello stasera".

Hai definito Spalletti geniale?
È un grande allenatore, ha avuto grandi giocatori e ci aiuta ad avere questo livello. Ci dice che siamo forti, ci dà fiducia e aiuta a crescere i giocatori su piccole cose

Vi sentite sempre più forti?
"Stiamo crescendo tanto da quando è arrivato il mister, però possiamo migliorare ancora di più e lavoriamo per questo".

Sulle vostre esultanze ai gol?
"Oggi abbiamo festeggiato bevendo il caffè. Sul gol di Kenan lui ha fatto una stella e noi abbiamo mimato i brillantini. Non so cosa faremo nella stagione, ma è bello".

Che obiettivo avete?
Il nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juventus. Noi vogliamo provare sempre a vincere e crescere sia come squadra che come giocatori".

È il tuo miglior momento alla Juve?
"Non lo so se sia il miglior momento però mi sento bene e siamo un gruppo unito. Mi sento bene in questa squadra e mio fratello era felice per me".

Siete felici?
"Siamo un gruppo felice e le vittorie aiutano sicuramente. Siamo contenti di essere insieme".

