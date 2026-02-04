Newcastle, Howe chiude all'addio di Tonali: "Giocatore e persona eccezionale, è felice qui"

Le voci su un possibile assalto dell’Arsenal per Sandro Tonali hanno acceso il mercato inglese, ma dal Newcastle è arrivato un muro netto. A chiarire la situazione è stato l’agente del centrocampista, Giuseppe Riso: "Il Newcastle non lascerà andare Sandro a gennaio, e non ne abbiamo mai parlato con l'Arsenal. Valuteremo a marzo se il Newcastle è aperto a qualsiasi offerta, ma per ora sta giocando in Champions League, non è il momento giusto per parlarne".

Sulla stessa linea il tecnico Eddie Howe, che ha escluso contraccolpi: "Per quanto ne so, abbiamo un giocatore che è un calciatore eccezionale e una persona eccezionale. È molto felice qui, ha ottimi rapporti con me e i suoi compagni di squadra e sembra davvero in piena forma". E ancora: "Mi sorprenderebbe, ma i nostri migliori giocatori attireranno sempre l'attenzione di altri club. Questa è la realtà del calcio".