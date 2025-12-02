Juventus-Udinese, i convocati di Spalletti: out anche Perin, in porta resta Di Gregorio
La Juventus si prepara a sfidare l'Udinese questa sera alle 21, allo Juventus Stadium: in palio, nella gara secca di oggi, l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia.
Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per il match. Oltre ai vari Pinsoglio, Bremer, Rugani, Vlahovic e Milik, rimane fuori dalla lista anche Perin, fermatosi a causa di un problema muscolare. In porta dunque ci sarà ancora Di Gregorio. Convocati anche i giovani Scaglia e Mangiapoco.
Portieri: Di Gregorio, Scaglia, Mangiapoco.
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Cabal, Rouhi, Scaglia, Pedro Felipe, Cambiaso, Joao Mario.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.