TMW Juventus, una buona notizia per Tudor a 2 giorni dal Real: Zhegrova e Miretti in gruppo

Edon Zhegrova e Fabio Miretti si sono allenati in gruppo. Buone notizie per mister Tudor, che in vista del big match contro il Real Madrid di Champions League ritrova due calciatori importanti tra attacco e centrocampo. Un piccolo sospiro di sollievo per i bianconeri, che stanno attraversando un periodo piuttosto complicato, amplificato ulteriormente dalla sconfitta di ieri col Como al Sinigaglia.

Il programma in vista di Real Madrid-Juventus

La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro il Real Madrid un'oretta fa. Domani per i bianconeri sarà già vigilia e alle 12:15 ci sarà l'allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti. Poi la squadra partirà alla volta di Madrid. Alle 19:30, invece, ci sarà la conferenza stampa di Tudor.

Tudor sotto esame: il punto di ieri di TMW

In questo preciso momento la dirigenza della Juventus non sta pensando al 100% all'esonero di Tudor ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare molto rapidamente, anche perché mercoledì i bianconeri sfideranno il Real Madrid al Bernabeu nella terza giornata della League Phase di Champions. Contro il Como sono arrivate altre novità, questa volta legate soprattutto al modulo, ma la mancanza di certezze e continuità non sta aiutando nessuno. Serve una scossa, immediata, altrimenti sarà l'ora di pensare alle alternative all'allenatore croato.