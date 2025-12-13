Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ex Matri: "Non mi aspettavo questo Sassuolo. Pinamonti punta di grande affidamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 12:08
Niccolò Righi

In vista della sfida di domani tra Milan e Sassuolo, è intervenuto ai canali ufficiali del club neroverdi il doppio ex Alessandro Matri, queste le sue parole raccolte da SassuoloNews.net: “Non mi aspettavo questa classifica perché è sempre complicato ritornare su e adattarsi alla categoria e invece è stata brava la società, è stato bravo Grosso a dare la nuova mentalità alla squadra, è stato bravo il direttore a mettere a disposizione giocatori anche con esperienza, mi viene in mente Matic, che danno equilibrio e alzano il livello della squadra e i risultati si sono visti subito".

Cosa dovrà fare il Sassuolo a San Siro?
“Non deve cambiare atteggiamento. Non ha grosse pressione, può giocarsi tranquillamente questa partita. La squadra ha una sua impronta, gli acquisti nuovi si sono integrati benissimo e credo non debba modificare il proprio modo di giocare. Il Milan sta bene, gioca per difendere il primo posto e non sarà semplice. Ci sono delle individualità importanti nel Milan, l'assenza di Leao può essere un favore per il Sassuolo, credo che sarà una bella partita e da gustarsi da tifosi".

Come si sopperisce all’assenza di Berardi?
“Dire che l'assenza di Berardi dia qualcosa in più mi fa strano. Da conoscitore di Berardi e del Sassuolo, Berardi lo vorrei sempre titolare. È vero che arriva da un infortunio e si hanno dei periodi altalenanti. Una volta l'assenza si sentiva molto di più, bravura dell'allenatore a rendere partecipi tutti e bravura dei giocatori a prendersi le responsabilità. Volpato sta crescendo molto, ha beneficiato dell'assenza di Domenico. Ritorno in Nazionale? Difficile, è molto legato alla sua condizione fisica. Per caratteristiche potrebbe sempre servire vista la sua capacità di trovare il gol, il suo mancino, la propensione alla fase difensiva, ma sarà molto legato alla sua condizione fisica".

Che pensa di Grosso?
“Scelta importante, data anche dalla consapevolezza di andare in una società seria con l'ambizione di vincere in Serie B e quest'anno sta dimostrando di essere un allenatore di grande valore, di dare una forte impronta, di avere una bella alchimia. Sono contento per Fabio perché ci ho giocato insieme, l'ho avuto da allenatore a Brescia anche se per poco tempo e sono contento che stia crescendo bene".

Da ex attaccante, come valuta la stagione fin qui disputata da Pinamonti?
“Anche lui ha un andamento altalenante ma ha qualità, ha dimostrato di saper far gol, gli manca la continuità. È un giocatore tecnico, che ha gol, sa giocare con la squadra. Quest'anno forse sta mancando più Laurienté in questo Sassuolo ma penso che Pinamonti sia una punta di grande affidamento su cui il Sassuolo può puntarci tranquillamente".

Quale può essere l’obiettivo dei neroverdi?
“Il Sassuolo sta mantenendo un ritmo abbastanza forte, non mi aspettavo una partenza così forte. Ci saranno periodi dove ci sarà un calo però se continueranno questi risultati la squadra può prendere fiducia e quando si incastrano tante cose positive può succedere qualcosa di bello e divertente per la piazza".

